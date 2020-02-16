Необходимо реализовать ряд правок в интернет магазине на джумле

Есть выгрузка с хабера в виде ссылки ( [url=https://static.hubber.pro/exporter/file/get-file-content?shop=5e3934dcbabd9656b50ffd72&format=yml&schema=default]https://static.hubber.pro/exporter/file/get-file-content?shop=5e3934dcbabd9656b50ffd72&format=yml&schema=default[/url] ) Нужно импортировать ее в wp woocomerce и синхронизировать (определенное кол-во времени) Нужна форма, чтобы я мог самостоятельно добавлять новые ссылки и они синхронизировались все. Ну и возможность назначит поля, если ...