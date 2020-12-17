Hellerbrauns

Требуется разработать дизайн флаера. Оплата производится по факту выполнения задачи. Обязательно подтверждение сделки на платформе для получения отзыва. Ждем креативные идеи и профессиональный подход.
- Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт3 года назад
- $1
Требуется разработка сайта на платформе Joomla с акцентом на продажу фотообоев. Необходимо создать интернет-магазин с удобным интерфейсом и функционалом для пользователей. Важна настройка системы для эффективной работы с товарами и оформления заказов.Закрыт3 года назад
Требуется разработка интернет-магазина на платформе Drupal. Предоставлено техническое задание и пример. Оплата производится по факту выполнения проекта, работа ведется на вашем хостинге с последующим переносом на заказчика.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $200
Требуется разработать интернет-магазин на платформе Joomla с функционалом личного кабинета для пользователей. Необходима интеграция стандартных функций интернет-магазина и удобный интерфейс для администрирования.Закрыт3 года назад
Требуется разработать сайт на платформе Джумла, включающий функционал личного кабинета и систему онлайн-оплат. Ожидается качественная реализация всех необходимых функций для удобства пользователей.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется настройка парсинга товаров с q-parser.ru для интернет-магазина. Необходимо до парсить оставшиеся товары, используя возможности системы q-parser.ru. Опыт работы с данной платформой обязателен. Оплата по факту выполнения задачи и подтверждения сделки на фрилансе.Закрыт3 года назад
- $200
Необходимо разработать интернет-магазин на платформе Wordpress с настроенной интеграцией 1С. Задача включает натяжку верстки и выполнение требований из технического задания. Первый этап требуется завершить в течение одного-двух дней. Оплата производится по факту выполнения задачи на вашем хостинге.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен4 года назад
- $150
Требуется разработка интернет-магазина на платформе Joomla. Подробная информация и техническое задание будут предоставлены при личной переписке. Ожидается качественная реализация с учетом современных стандартов веб-программирования.Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
- $90
Нужно сделать редизайн сайту на Wordpress, есть готовый сайт, ему нужно быстро менять дизайн и запустить в работу задача срочная, крайний срок завтра, воскресенье вечер, а еще лучше сегодня к ночи ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть сайт на WordPress он сильно заражён вирусами, почистить от вирусов не проблема, но они лезут обратно как я понял с шела какова то наверное, нужен программист с опытом в подобных ситуациях ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно сделать интернет-магазин на Wordpress главная, каталог, карта товара, корзина мини конструктор по цвету бюджет 10 000 рублей оплата по факту выполнение проекта, делаете на своем хостинге, после ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт4 года назад
- $270
Нужно доработать сайт на CMS Wordpress, необходимо сделать кастомный, сложный личный кабинет по тз, поправить работу модуля регистрации на сайте, и мелочовку по верстке поправить Ищу грамотного специалиста с хорошим знанием ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно доработать сайт на CMS Wordpress, необходимо сделать кастюмный, сложный личный кабинет по тз и мелочовку по верстке поправить Ищу грамотного специалиста с хорошим знанием php и CMSWordpress,по вёрстки то же будут ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно сделать мелкие правки на Wordpress поправить верстку2-3 момента и поправить настроить sendpulse.com смс уведомление, рассылка Работы на пол часа оплата 500 рублей + шикарный отзыв оплата по факту ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно доработать сайт на CMS Wordpress, необходимо сделать кастомный, сложный личный кабинет по тз и мелочовку по верстке поправить Ищу грамотного специалиста с хорошим знанием php и CMSWordpress,по вёрстки то же будут ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть 5 сайтов, один из них нужно восстановить из бек апа (ворд пресс) остальным нужно поменять домен сделать редикты, в клоудфларе тоже настроить редирект, поправить робот Тхт, сделать все нужно сегодня, начать нужно сразу, ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно доработать сайт на CMS джумла оплата по факту выполнение проекта, делаете на своем хостинге, после оплачиваю и переносим на мой, если вас не устраивает условие, не нужно не чего писать и обсуждать. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $50
Нужно сделать сайт лэндинг на Wordpress, бюджет 4 000рублей, процесс работы я должен наблюдать на вашем тесовом хостинге. (PSD Макет есть) Сроки 3 дня начать нужно сегодня и к вечеру уже показать какие-то ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт4 года назад
- $115
Нужна точная копия сайта внешней и по функционалу должно быть1 в 1 (логотип будет другой)ссылку дам при личной переписке и обсуждение проекта, начать работу нужно сегодня. оплата по факту выполнение проекта, делаете ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт4 года назад
- $110
Нужна точная копия сайта внешней и по функционалу должно быть1 в 1 (логотип будет другой)ссылку дам при личной переписки и обсуждение проекта оплата по факту выполнение проекта, делаете на своем хостинге, послеоплачиваю и переносим на мой, ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт4 года назад