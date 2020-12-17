Hellerbrauns

Заказчик должен был купить модули для Opencart 3 но в итоге отказал и сказал мне найти БЕСПЛАТНОЕ решение, и я начал писать свои модули под его нужды БЕСПЛАТНО. В итоге после того как он сказал что отказывается мне платить так как сроки уже давно прошли я с ним разошёлся. В конце я остался без денег и с потраченным временем. Спасибо за внимание. Высказался.