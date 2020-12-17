Hellerbrauns

Александр Hellerbrauns

 
62 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

alex_shiva
Александр 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$200
10 баллов
4 года назад
Нужно сделать интернет-магазин на Wordpress
WordPress
Быстрая обратная связь, всегда на связи. На все вопросы и уточнения отвечал адекватно и без раздражения. Этапы работы разграничивал и оплачивал в срок. Рекомендую.
Все сделано в срок, исполнитель всегда на связи, сотрудничество доволен
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async_maker
Александр 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Нужно сделать точную копию зарубежного сайта на Wordpress
WordPress
Все отлично, заказчик терпиливый, рекомендую
Кормил завтраками весь срок проекта, потом исполнитель попросил еще время, прошло еще 5 дней (по сути сроки в 2 раза увеличил) в итоге он все переносил переносил сроки и в конце перестал выходить на связь хотя онлайн почтив всегда
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Sserg1014
29 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$350
10 баллов
6 лет назад
Сделать интернет магазин на OpenCart
Opencart
Честный заказчик, с выплатами небыло проблем, рад с ним сотрудничать.
Все прекрасно, в срок и качественно
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Freelancer11
Рустам 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва(-2)
$200
2 балла
6 лет назад
Нужно сделать интернет магазин на OpenCart
Opencart
Заказчик должен был купить модули для Opencart 3 но в итоге отказал и сказал мне найти БЕСПЛАТНОЕ решение, и я начал писать свои модули под его нужды БЕСПЛАТНО. В итоге после того как он сказал что отказывается мне платить так как сроки уже давно прошли я с ним разошёлся. В конце я остался без денег и с потраченным временем. Спасибо за внимание. Высказался.
Сроки обсудили 10 дней прошло уже 50 но не чего не готово проект готов процентов на 90, все очень сильно затевается, бывает отвечает грубо, истерично, но работа идет, программист всегда на связи
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serjsv
Сергей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Нужен спец по CMS Drupal ре-дизайн PSD есть
DrupalPHP
Сделали задачу. дал дополнительные задачи так же сделали, рассчитался одной оплатой в полном объеме. Буду рад дальнейшему сотрудничеству
Сергей все сделал оперативно и качественно, всегда был на связи, сотрудничеством доволен.
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