Нужен спец по CMS Drupal ре-дизайн PSD есть

Есть готовый сайт ему сделали ре-дизайн, все в PSD, нужно сверстать инатянуть страницы, около 7 страниц которые уже есть на сайте и около 7 ми новых

страниц, многие станицы мало чем отличаются, и сделаны больше для наглядности, всего

21 psd макет, но повторюсь они почти все одинаковые

Требования:

Частобыть онлайн

Отличное знание PHP

Писать чистый код для скриптов

Отличное знание CMS Drupal

Сроки на проект до 14 дней, весь процесс работы я должен видеть на вашем тестовом хостинге,

каждые пару дней новый апдейт чтобы я видел что работа идет

Пишите только тех кто сможет выполнять работу качественно и в срок, давайте не будем

подводить друг друга, если не уверены, не пишите, тз предоставлю при личной

переписке в скайпе

Работаю без аванса, (бывали не приятные случаи)