Белый экран при оформлении заказа opencart 2.1.0.2. Устранить проблемы с AJAX запросами, замедляют видимую работу сайта.
Нужен спец по CMS Drupal ре-дизайн PSD есть
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый сайт ему сделали ре-дизайн, все в PSD, нужно сверстать инатянуть страницы, около 7 страниц которые уже есть на сайте и около 7 ми новых
страниц, многие станицы мало чем отличаются, и сделаны больше для наглядности, всего
21 psd макет, но повторюсь они почти все одинаковые
Требования:
Частобыть онлайн
Отличное знание PHP
Писать чистый код для скриптов
Отличное знание CMS Drupal
Сроки на проект до 14 дней, весь процесс работы я должен видеть на вашем тестовом хостинге,
каждые пару дней новый апдейт чтобы я видел что работа идет
Пишите только тех кто сможет выполнять работу качественно и в срок, давайте не будем
подводить друг друга, если не уверены, не пишите, тз предоставлю при личной
переписке в скайпе
Работаю без аванса, (бывали не приятные случаи)
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