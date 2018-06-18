Нужен спец по CMS Drupal ре-дизайн PSD есть

$200
Системы управления (CMS)Завершен4 заявки188 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть готовый сайт ему сделали ре-дизайн, все в PSD,  нужно сверстать инатянуть страницы, около 7 страниц которые уже есть на сайте и около 7 ми новых

страниц, многие станицы мало чем отличаются, и сделаны больше для наглядности, всего

21 psd макет, но повторюсь они почти все одинаковые

Требования:

Частобыть онлайн

Отличное знание PHP

Писать чистый код для скриптов

Отличное знание CMS Drupal

Сроки на проект до 14 дней, весь процесс работы я должен видеть на вашем тестовом хостинге,

каждые пару дней новый апдейт чтобы я видел что работа идет

Пишите только тех кто сможет выполнять работу качественно и в срок, давайте не будем

подводить друг друга, если не уверены, не пишите, тз предоставлю при личной

переписке в скайпе

Работаю без аванса, (бывали не приятные случаи) 

Drupal
6 лет назад
Hellerbrauns
61 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
serjsv
Сергей 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$200
12 дней
Сергей все сделал оперативно и качественно, всегда был на связи, сотрудничеством доволен.
Сделали задачу. дал дополнительные задачи так же сделали, рассчитался одной оплатой в полном объеме. Буду рад дальнейшему сотрудничеству
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