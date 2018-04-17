Работа с сайтом на Опенкарт (OpenCart OcStore)

Необходимо выполнить работу по т.з. по сайту на Опенкарт.

Существующий сайт – https://neptun-ukraina.com/

Сайт в работе – http://1128205.antipoto.web.hosting-test.net/

Опыт работы с CMS Opencart ocStore более одного года обязателен. Информация во вложении.

Отвечу и посодействую по всем вопросам. Всегда на связи.