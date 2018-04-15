Доработать плагин для WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт13 заявок494 просмотра
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Здравствуйте. Есть плагин для работы с рекламными блоками на сайте.

Нужно доработать/убрать его возможности.

Плагин вышлю заинтересованным фрилансерам.

Пишите примерную срок, цену и контакты

WordPress
6 лет назад
web-house
Григорий 
31 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад