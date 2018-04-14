Правки на сайте, CMS Opencart

Добрый день, нужна срочно верстка простого шаблона и посадка его на Worldpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать ряд правок:
1) На страницах пагнации установить canonical на страницу раздела
2) Убрать дублирование текста со страниц пагинации
3) Генерация мета-тегов (title, description по уже готовому шаблону)
4) Микроразметка Schema для страниц
5) Прописать корректный URL для sitemap.xml
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