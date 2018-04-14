Правки на сайте, CMS Opencart

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки243 просмотра
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Нужно сделать ряд правок:

1) На страницах пагнации установить canonical на страницу раздела

2) Убрать дублирование текста со страниц пагинации

3) Генерация мета-тегов (title, description по уже готовому шаблону)

4) Микроразметка Schema для страниц

5) Прописать корректный URL для sitemap.xml

OpenCart
6 лет назад
LegacyR
27 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад