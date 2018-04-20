Внести несколько правок в сайт на Worpress.

Всем привет;)

Сайт http://dom-nayuge.ru/

Нужно внести несколько изменений, а так же проверить сайт на наличие неисправностей(медленно грузиться, не нажимаются некоторые кнопки и т.д) и устранить их.

Подробности в прикреплённом файле.

Оплата по факту выполнения.

Всем заранее спасибо за ваши предложения)