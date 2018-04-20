Внести несколько правок в сайт на Worpress.

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок175 просмотров
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Всем привет;)

Сайт http://dom-nayuge.ru/

Нужно внести несколько изменений, а так же проверить сайт на наличие неисправностей(медленно грузиться, не нажимаются некоторые кнопки и т.д) и устранить их.

Подробности в прикреплённом файле.

Оплата по факту выполнения.

Всем заранее спасибо за ваши предложения)

6 лет назад
techv6
Максим 
40 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
cms-pro
Вадим 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$20
1 день
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