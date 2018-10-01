https://yadi.sk/d/92H_XsPL3U67Rn - макеты Есть сайт http://avinion.ru.com/ написан на WP с woocommerce. Делаем его копию в новом дизайне на тематику не продажи, а аренды платьев. Дизайн и контент почти идентичны, изменена цветовая схема. В чем различия: 1. Убрана корзина. ...
CMS Shopscript: Настройка технических параметров сайта
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CMS Shopscript
Необходимо настроить основные технические параметры сайта по ТЗ (редактирование файла robots.txt, настройка ответов сервера, удаление битых ссылок и т.д.).
Нужен программист, знакомый с этой ЦМС! Обязательно пишите примеры сайтов на этой ЦМС, бывшие у вас в работе. В дальнейшем, если сработаемся, нужна постоянная поддержка сайта и выполнение периодически доработок и усовершенствования сайта.
Работа ТОЛЬКО по безопасной сделке!
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