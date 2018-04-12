WordPress. Индивидуальные доработки сайта

Внести доработки на сайт:

- самописный модуль (angular js), в который выводятся товары из каталога. Нужно создать новые разделы и условия показа-вывода товаров для 10 фильтров + сверстать в модуль вывод товаров

- самописный модуль импорт-экспорт товаров xls. Нужно внести корректировки по работе модуля

- доработки по верстке, и вывода параметров из таблицы импорт-экспорт на сайт

Подробное ТЗ будет приложено.

Ищу специалиста, кто делал-может сделать подобные нестандартные задачи