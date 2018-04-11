Изменить вывод корзины (drupal 8, commerce)

Добрый день. Задача простая, программирование не нужно(скорее всего). Допиливаем сайт справочной службы. 1. Обновить с CMS c 2.5 до последней версии. 2. Поставить акеебу - как бекап, чтобы восстановить, если сломается что-то. 3. Визуально оформить немного по другому карточку организации. 4. ...
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В корзине:
1) рядом с наименованием каждого товара добавить вывод ссылки на категорию товара,
2) отсортировать товары в корзине по категории / названию товара
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