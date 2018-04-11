Изменить вывод корзины (drupal 8, commerce)

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка147 просмотров
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В корзине:

1) рядом с наименованием каждого товара добавить вывод ссылки на категорию товара,

2) отсортировать товары в корзине по категории / названию товара

Drupal
6 лет назад
Geotlon
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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