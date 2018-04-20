Доработки сайта на Wordpress в рамках текущей темы

Системы управления (CMS)Завершен10 заявок177 просмотров
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Добрый день, коллеги.

Необходимы доработки сайта на Wordpress. 

Предоставлю ТЗ для оценки по вашим комментариям. Буду смотреть на ваш опыт и отзывы.

Уровень текущего задания: поправить ссылки, убрать блоки, изменить визуальное отображение некоторых компонентов.

Задание простое. 

Жду ваши заявки.

WordPress
6 лет назад
Butek
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
rudnin
35 летУзбекистан
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$35
2 дня
Рекомендую Рустама. Доработки выполнены в соответствии с ТЗ в нужные сроки.
Понравилось сотрудничество с Алексеем, продолжаем работу! Всем рекомендую, отличный заказчик!