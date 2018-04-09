Интеграция верстки ModX

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок130 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется посадить верстку на движок. (Хорошее знание ModX, просьба не предлагать других, не тратьте свое и мое время) 

Подробности кандидатам. Пишите скайп для связи. 

Свяжусь со всеми заинтересовавшими. 

Условия работы для исполнителя: Утверждаем проект на вашем хосте, получаете оплату на ВМ, ЯД или Киви, передаете исходники проекта. 

Студиям не беспокоить!

MODX
6 лет назад
ivansmir81
69 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад