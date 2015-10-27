Перенастроить метки в Joomla, так чтобы открывались заданные страницы

На данный момент теги открываются по такого плана ссылкам https://torteka.ru/component/tags/tag/tort-na-den-rozhdenija

Хочу чтоб открывались так https://torteka.ru/menu/tort-na-den-rozhdenija

Знаю, что если в меню выбрать тип пунктам меню, метки, то джумла сама подтягивает новый адрес. Но этот вариант не подходит, так как отображение не красивое на странице получается.

Хочу чтоб был тип пункта меню, материалы-блог категории- и отображалось по заданной метке, как по 2 ссылке.