Перенастроить метки в Joomla, так чтобы открывались заданные страницы

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки135 просмотров
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На данный момент теги открываются по такого плана ссылкам  https://torteka.ru/component/tags/tag/tort-na-den-rozhdenija

Хочу чтоб открывались  так https://torteka.ru/menu/tort-na-den-rozhdenija

Знаю, что если в меню выбрать тип пунктам меню, метки, то джумла сама подтягивает новый адрес. Но этот вариант не подходит, так как отображение не красивое на странице получается. 

Хочу чтоб был тип пункта меню, материалы-блог категории- и отображалось по заданной метке, как по 2 ссылке.

Joomla
6 лет назад
chertivpanike
Максим 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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