Настроить фильтры в WooCommerce

Есть магазин на WooCommerce — https://bit.ly/2qirnID, необходимо установить модуль фильтрации и настроить/доверстать его по дизайн-макету (см. вложение), по сути надо переделать css стиль чекбоксов и сделать выбор цвета картинками. Все атрибуты товаров уже прописаны в админке, фильтрация по цене уже предусмотрена виджетом шаблона. Выборка должна проходить по нажатию кнопки, а не мгновенно после выбора категории. Указывайте, пожалуйста, ваши сроки и цены.