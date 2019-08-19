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    JavascriptMySQLHTMLCSSReact.jsCakePHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Поддержка проекта PHP7 + cakephp, многопользовательский сервис

    Задача: Пофиксить пору багов, обновить библиотеки, дописать ряд функционала. Проект: Многопользовательский сервис написанный на PHP7 + фреймворк cakephp. - OC Debian9 - База Postgres SQL - База очереди Redis - bash script делают автоматическую установку ПО Перечень задач, и что конкретно делать, ...

    PHPPostgreSQLDebianBashRedisCakePHPSQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Поддержка проекта PHP7 + cakephp

    Задача: Пофиксить пору багов, обновить библиотеки, дописать ряд функционала. Проект: Многопользовательский сервис написанный на PHP7 + фреймворк cakephp. - OC Debian9 - База Postgres SQL - База очереди Redis - bash script делают автоматическую установку ПО Перечень ...

    PHPPostgreSQLBashRedisCakePHPSQL
    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • PHP программист. Внести мелкую правку в Croogo CMS, Cakephp

    $50

    Здравствуйте, ищу PHP программиста, который знаком c Cakephp, необходимо внести мелкую доработку в CRM системе. Код открытый. ВСе подробности отправлю заинтересовавшимся. Если сработаемся, готов предоставлять задачи на постоянной основе.

    PHPCakePHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется программист с опытом на CakePHP 2

    Доброго времени суток! Требуется программист с опытом на CakePHP 2 для доработки сайта. В команде имеется основной программист, который будет курировать разработку, ставить и принимать задачи. Пожалуйста расскажите о своем опыте на CakePHP и ...

    PHPCakePHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Backend разработчик, удаленно на полный рабочий день

    $1100

    Здравствуйте, коллеги!  Ищем еще одного разработчика в свою команду. В основном нужно будет дорабатывать бэкенды магазинов и сервисов. Работа полностью удаленная. З.п. 50000-80000р. Пока вакансия активна она актуальна. Подробнее о работе: Подойдет тем, кто любит разбираться с новыми ...

    PHPJavascriptOpenCartMySQLHTMLCSSMagentoБитриксGitCakePHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Backend разработчик, удаленно на полный рабочий день

    Здравствуйте, коллеги!  Ищем еще одного разработчика в свою команду. В основном нужно будет дорабатывать бэкенды магазинов и сервисов. Работа полностью удаленная. З.п. 50000-80000р. Пока вакансия активна она актуальна.   Подробнее о работе: Подойдет тем, кто любит разбираться с новыми ...

    PHPJavascriptOpenCartMySQLHTMLCSSMagentoБитриксGitCakePHP
    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка проекта на cakephp

    $640

    Доброго дня. Необходимо доработать проект на cakephp. Проект выполнен на 80%. От Вас умение читать чужой код, отличное знание:  PHP5(ООП), MySQL,HTML(5)+CSS (1-3)+ Javascript , опыт работы с CAKEPHP желателен.  Мне также крайне желательно, чтобы Вы в ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSSCakePHP
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка проекта на cakephp

    Доброго времени суток. Необходимо доработать проект, написанный на cakephp. На данный момент сделано 50% от объема. Детальное тз вышлю выбранным кандидатам. Последующая тех. поддержка проекта. Сроки 1 месяц.

    PHPCakePHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Проект на cakephp

    $1250

    Необходимо доработать проект, написанный на cakephp. На данный момент сделано 50% от объема. Детальное тз вышлю выбранным кандидатам. Человек ищется на постоянной основе с последующей тех. поддержкой проекта. Сроки 1 месяц. Оплата по этапам, можно через ...

    PHPCakePHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка сайта на CakePHP

    Попапы  1. При входе на сайт должен всплывать попап с выбором города пользователя  2. Попапы в футере сайта (по нажатию на «Техподдрежка» и «Написать письмо») срабатывают с большой задержкой. Заменить попапы на magnific popup или что-то в ...

    PHPCakePHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Простой сайт на cakephp 3.7

    $76

    Сайт в 2 страницы. Требуется регистрация - емайл+пароль, авторизация - емайл+пароль, восстановление пароля через отправку на емайл. Активации или подтверждения аккаунта из письма при регистрации не надо. Авторизация с переходом на внутреннюю страницу. На внутренней ...

    PHPBootstrapCakePHP
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Интернет-магазин CakePHP небольшие доработки

    $20

    Отображение изображений/описания в карточке товара. В админке есть колонка, в которой указывается наличие/отсутствие изображения и описания в карточке товара. На данный момент отображается некорректно, т.к. изменили способ загрузки контента, раньше он загружался руками, теперь ...

    PHPКарточки товаровCakePHP
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработки на Drupal.

    Нужно добавить на сайт страницу со школами. Верстка есть. Макет странички: https://sketch.cloud/s/O0Qxv Верстка: http://galina.akkordmovi.com/school/  ТЗ для разработчика: https://www.dropbox.com/s/1knu8pjl1hyv7dt/dev notes.pdf?dl=0 CMS — Drupal 8 Написан на PHP. С фреймворком CakePHP.

    PHPDrupalCakePHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен специалист cakephp

    $50

    Поправить заголовок, посмотреть последнюю версию сайта (сейчас вроде стоит первая. Все версии есть), и самое главное, настроить api taobao. Инструкция есть. Также в случае чего, сделать сайт, пригодным для Сео. Когда его писали, вроде это ...

    PHPCakePHP
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Доработки по админке интернет-магазина.

    $25

    Интернет-магазин на CakePHP. В админке выбирается категория товара очень неудобно, надо пролистывать весь список в поисках. У каждой категории есть свой цифровой id. Надо его вывести в списке перед названием категории и чтобы при наборе на клавиатуре ...

    CakePHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Php программист в проект

    Есть сайт написанный с использованием фреймворка, ищу программиста хорошо знающего CakePHP для доработки некоторых функций и дальнейшей поддержки проекта.

    PHPCakePHP
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка и поддержка проекта (Postgres SQL, PHP 5.6)

    $700

    Задача: Поддержка существующего проекта написанного по модели MVC, на PHP 5.6 используя фреймворк CakePHP.  Имеем рабочий Сервис email рассылок. Ввиду роста проекта, увеличились нагрузки на существующую базу данных. Постоянная нагрузка на процессоры из-за количества поставленных задач. ...

    PHPPostgreSQLDebianBashCakePHPSQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад