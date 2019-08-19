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- Веб-программирование5 заявокЗакрытгод назад
Задача: Пофиксить пору багов, обновить библиотеки, дописать ряд функционала. Проект: Многопользовательский сервис написанный на PHP7 + фреймворк cakephp. - OC Debian9 - База Postgres SQL - База очереди Redis - bash script делают автоматическую установку ПО Перечень задач, и что конкретно делать, ...Завершен2 года назад
Задача: Пофиксить пору багов, обновить библиотеки, дописать ряд функционала. Проект: Многопользовательский сервис написанный на PHP7 + фреймворк cakephp. - OC Debian9 - База Postgres SQL - База очереди Redis - bash script делают автоматическую установку ПО Перечень ...PHPPostgreSQLBashRedisCakePHPSQLБазы данныхнет заявокЗакрыт2 года назад
- $50
Здравствуйте, ищу PHP программиста, который знаком c Cakephp, необходимо внести мелкую доработку в CRM системе. Код открытый. ВСе подробности отправлю заинтересовавшимся. Если сработаемся, готов предоставлять задачи на постоянной основе.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Доброго времени суток! Требуется программист с опытом на CakePHP 2 для доработки сайта. В команде имеется основной программист, который будет курировать разработку, ставить и принимать задачи. Пожалуйста расскажите о своем опыте на CakePHP и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $1100
Здравствуйте, коллеги! Ищем еще одного разработчика в свою команду. В основном нужно будет дорабатывать бэкенды магазинов и сервисов. Работа полностью удаленная. З.п. 50000-80000р. Пока вакансия активна она актуальна. Подробнее о работе: Подойдет тем, кто любит разбираться с новыми ...Закрыт3 года назад
Здравствуйте, коллеги! Ищем еще одного разработчика в свою команду. В основном нужно будет дорабатывать бэкенды магазинов и сервисов. Работа полностью удаленная. З.п. 50000-80000р. Пока вакансия активна она актуальна. Подробнее о работе: Подойдет тем, кто любит разбираться с новыми ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт3 года назад
- $640
Доброго дня. Необходимо доработать проект на cakephp. Проект выполнен на 80%. От Вас умение читать чужой код, отличное знание: PHP5(ООП), MySQL,HTML(5)+CSS (1-3)+ Javascript , опыт работы с CAKEPHP желателен. Мне также крайне желательно, чтобы Вы в ...PHPJavascriptMySQLHTMLCSSCakePHPВеб-программирование10 заявокЗакрыт4 года назад
Доброго времени суток. Необходимо доработать проект, написанный на cakephp. На данный момент сделано 50% от объема. Детальное тз вышлю выбранным кандидатам. Последующая тех. поддержка проекта. Сроки 1 месяц.Закрыт4 года назад
- $1250
Необходимо доработать проект, написанный на cakephp. На данный момент сделано 50% от объема. Детальное тз вышлю выбранным кандидатам. Человек ищется на постоянной основе с последующей тех. поддержкой проекта. Сроки 1 месяц. Оплата по этапам, можно через ...Закрыт4 года назад
Попапы 1. При входе на сайт должен всплывать попап с выбором города пользователя 2. Попапы в футере сайта (по нажатию на «Техподдрежка» и «Написать письмо») срабатывают с большой задержкой. Заменить попапы на magnific popup или что-то в ...Закрыт4 года назад
- $76
Сайт в 2 страницы. Требуется регистрация - емайл+пароль, авторизация - емайл+пароль, восстановление пароля через отправку на емайл. Активации или подтверждения аккаунта из письма при регистрации не надо. Авторизация с переходом на внутреннюю страницу. На внутренней ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $20
Отображение изображений/описания в карточке товара. В админке есть колонка, в которой указывается наличие/отсутствие изображения и описания в карточке товара. На данный момент отображается некорректно, т.к. изменили способ загрузки контента, раньше он загружался руками, теперь ...PHPКарточки товаровCakePHPИнтернет-магазинынет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно добавить на сайт страницу со школами. Верстка есть. Макет странички: https://sketch.cloud/s/O0Qxv Верстка: http://galina.akkordmovi.com/school/ ТЗ для разработчика: https://www.dropbox.com/s/1knu8pjl1hyv7dt/dev notes.pdf?dl=0 CMS — Drupal 8 Написан на PHP. С фреймворком CakePHP.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $50
Поправить заголовок, посмотреть последнюю версию сайта (сейчас вроде стоит первая. Все версии есть), и самое главное, настроить api taobao. Инструкция есть. Также в случае чего, сделать сайт, пригодным для Сео. Когда его писали, вроде это ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $25
Интернет-магазин на CakePHP. В админке выбирается категория товара очень неудобно, надо пролистывать весь список в поисках. У каждой категории есть свой цифровой id. Надо его вывести в списке перед названием категории и чтобы при наборе на клавиатуре ...CakePHPЗавершен5 лет назад
Есть сайт написанный с использованием фреймворка, ищу программиста хорошо знающего CakePHP для доработки некоторых функций и дальнейшей поддержки проекта.Веб-программирование10 заявокЗакрыт5 лет назад
- $700
Задача: Поддержка существующего проекта написанного по модели MVC, на PHP 5.6 используя фреймворк CakePHP. Имеем рабочий Сервис email рассылок. Ввиду роста проекта, увеличились нагрузки на существующую базу данных. Постоянная нагрузка на процессоры из-за количества поставленных задач. ...PHPPostgreSQLDebianBashCakePHPSQLЗавершен5 лет назад
Подробное техническое задание со скриншотами в приложенном файле.Завершен5 лет назад
При добавлении номера отправления заказа сделать так, чтобы заказ автоматом переходил в статус "Отправленные"Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт5 лет назад