Исправление ошибок на сайте

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Закрыт5 заявок390 просмотров

1/ Убрать ограничения в корзине. В данный момент стоит мин заказ на сайте 10 тыс руб. Нужно убрать ограничение. Сайт: optomochki.ru

https://optomochki.ru/carts

2/ Торчит код в корзине.

Сайт: optom-perchatki.com https://optom-perchatki.com/carts

3/ Торчит код в корзине вместо ссылок: https://optomperchatki.ru/carts

4/ Распечатка заказов из админки не функционирует.

(не подтягиваются файлы для распечатки).

Сайт на : 

1/ CakePHP 

2/ JavaScript 

3/ HTML 

4/ CSS 

5/ MySQL

6/ React 

CSSHTMLJavaScriptMySQL
3 года назад
Andrey_galushko
Андрей 
44 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Виталий
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Игорь
 
21 год
3 года в сервисе
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6 месяцев назад
1 отзыв
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Константин
 
34 года
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Был
2 года назад
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Роман
 
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Был
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Данил
 
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Был
6 месяцев назад
2 отзыва
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