Требуется доработка сайта на платформе Opencart. В приложении содержится техническое задание с подробными требованиями. Ожидаются предложения по цене и срокам выполнения работы.
Исправление ошибок на сайте
1/ Убрать ограничения в корзине. В данный момент стоит мин заказ на сайте 10 тыс руб. Нужно убрать ограничение. Сайт: optomochki.ru
2/ Торчит код в корзине.
Сайт: optom-perchatki.com https://optom-perchatki.com/carts
3/ Торчит код в корзине вместо ссылок: https://optomperchatki.ru/carts
4/ Распечатка заказов из админки не функционирует.
(не подтягиваются файлы для распечатки).
Сайт на :
1/ CakePHP
2/ JavaScript
3/ HTML
4/ CSS
5/ MySQL
6/ React
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $120
Требуется разработать вебсайт на платформе WordPress, используя готовую верстку. Необходимо создать тему и каталог товаров с категориями. Перевод контента должен быть осуществлен через Google Translate (код или плагин). Корректировки по верстке выполняет заказчик.Завершен3 года назад
- $400
Требуется перенести самописную CRM на 1С-Битрикс с мелкими доработками. Срок выполнения заказа составляет 7 дней, бюджет 400$, оплата производится по факту готовности проекта.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо доработать существующий PHP скрипт, который получает данные из формы и отправляет контакты на Sendinblue. Скрипт должен проверять наличие контакта, который не получал письма за последние 60 дней, и, если необходимо, удалять его из списка и добавлять заново. Использование API Sendinblue обязательно.Завершен3 года назад
- $50
Необходимо разработать лендинг-страницу с адаптивным дизайном для мобильных устройств, используя Vue.js, JavaScript, HTML и CSS. В работе доступны 3 примера и информация с основного сайта для вдохновения. Задача подходит для исполнителей с начальными и средними навыками веб-программирования.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать динамичную онлайн форму с выбором города и страны, а также возможностью ввода дополнительной информации. Необходимо реализовать функцию подтягивания широты и долготы города с Википедии. Опыт в веб-программировании с использованием Css, Html, Ajax и Php является обязательным.Веб-программирование11 заявокЗакрыт3 года назад
- $35
Требуется разработать лендинг страницу для учебного проекта с использованием Vue.js, Java Script, HTML и CSS. Уровень сложности — начальный-средний. Ожидаются креативные идеи и примеры. Примеры от преподавателя могут быть предоставлены в личных сообщениях.Завершен3 года назад
Необходимо устранить проблему с капчей Google на сайте, которая иногда обходится роботами. Требуется обеспечить корректную проверку галочки при отправке формы и избежать ситуации, когда галочка не отображается в письме.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Шукається бекенд-спеціаліст на Java для доопрацювання API на сайті marketplace.eotua.com. Необхідно реалізувати функціонал для створення новин, відгуків, додавання відео з YouTube, логіки батарейки та управління товарами. Досвід роботи з фреймворком Spring обов'язковий.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для настройки и подключения API сервиса sudrf.ru к платформе податьвсуд.онлайн. Необходимо реализовать функционал для определения подсудности по адресу, чтобы система могла отображать название и номер суда. Требуется также настройка парсера данных. Гарантируется достойная оплата.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад