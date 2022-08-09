Настроить и подключить API к сервису sudrf.ru

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Закрыт6 заявок396 просмотров

Доброго времени суток!

Ищу специалиста, который поможет подключиться и настроить API https://sudrf.ru/ к нашему сервису податьвсуд.онлайн, а также настроить парсер данных в целях определения подсудности.

Если вкратце: наш сервис позволяет формировать документы для подачи в суд. Есть официальный (гос сайт) https://sudrf.ru/ у которого есть API. Через него нужно получить возможность определять подсудность (подавать адрес и он должен показывать название и номер суда по этому адресу).

Нужно помощь специалиста, который поможет в этом. Достойную оплату гарантирую.

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