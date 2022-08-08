Требуется добавить выпадающее меню в навигационную панель готового сайта. Необходимо изменить текущий дизайн в соответствии с прикрепленным скрином. Ожидается выполнение правок по веб-программированию.
Вывод большего обьема информации в таблицу на страничку из json
Нужен специалист в (не новичок), иметь опыт работы с подобними задачами.
Требуется динамический вывод большего обьяема информации в таблицу на страничку из json, с последующей пагинацией. Возможно потребуется применение вебсокетов.
Приветсувуется если покажите примеры.
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