Вывод большего обьема информации в таблицу на страничку из json

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок3027 просмотров

Нужен специалист в (не новичок), иметь опыт работы с подобними задачами.

Требуется динамический вывод большего обьяема информации в таблицу на страничку из json, с последующей пагинацией. Возможно потребуется применение вебсокетов.

Приветсувуется если покажите примеры.

3 года назад
awsea003
Купенко 
50 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Антон
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ваня
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Роман
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
3 года назад
Аркадий
 
24 года
7 лет в сервисе
Был
14 часов назад
47 отзывов
3 года назад
Алишер
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Александр
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад
Евгений
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юрий
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
103 отзыва
3 года назад
ТОП-5
Веб-программирование
Олександр
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Бадди
 
54 года
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
Антон
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Правки на сайте

    Требуется добавить выпадающее меню в навигационную панель готового сайта. Необходимо изменить текущий дизайн в соответствии с прикрепленным скрином. Ожидается выполнение правок по веб-программированию.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Бот для подключения на сайте соцсетей

    $150

    Создайте бот для подключения социальных сетей Twitter и Discord к сайту. Бот должен выполнять действия на запросы, с возможностью выбора действий, включая подключение только Twitter или кошелька с Twitter и Discord. Необходимо предусмотреть дополнительную строку для прокси, чтобы бот мог заходить на аккаунты под определенным прокси.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать игру на UNITY под мобильные устройства.

    Ищется разработчик для создания детской игры на UNITY под мобильные устройства. Игра про трактор, собирающий урожай. Необходимо реализовать логику игры. Оплата по завершению или раз в неделю через трекер Hubstaff. Укажите опыт, ставку, часы работы и часовой пояс в отклике.

    Unity
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо написать микросервис для конвертации

    Требуется разработать микросервис для конвертации статичной RSS ленты в новый формат. Лента включает около 100 страниц, контент должен загружаться поэтапно каждые 5 часов по 100 единиц. В приложении предоставлен файл с техническими требованиями.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно внести некоторые доработки на сайт (CMS Вордпресс)

    Требуется внести доработки на сайт, созданный на CMS WordPress. Необходимо исправить ошибки на детальной странице оффера, улучшить обработку тегов и ссылок, а также устранить проблемы с отображением кнопок и ссылок в левом меню. Срок выполнения — до вечера 9 августа.

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Настройка работы фильтра товаров в интернет-магазине на Битрикс

    Требуется специалист для настройки работы фильтра характеристик и устранения проблем с отображением изображений товаров в интернет-магазине на Битрикс. Уже имеется подключение к 1С и готовый фильтр. Сотрудничество возможно на долгосрочной основе, с поддержкой со стороны 1С.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать скрипт

    Требуется разработка скрипта для получения текущих курсов с криптобиржи Бинанс без входа в аккаунт. Скрипт должен отправлять данные в Гугл таблицу и обеспечивать обновление в реальном времени. Необходимо учитывать актуальность данных и их правильную передачу в таблицу.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание маркетплейса услуг

    Требуется разработать MVP для маркетплейса услуг по металлообработке. Включает выбор платформы, добавление дизайна и функционала для администраторов. Необходима карта с предприятиями РФ и база данных. Также нужны разделы для новостей и полезных приложений. Подробное ТЗ предоставлено.

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    3 года назад