Создание маркетплейса услуг

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок394 просмотра

Создание MVP для проекта маркетплейса услуг по металлообработке для частного малого и среднего бизнеса.

1-й этап работы над бэта версией системы (требования к MVP):

1. Выбрать подходящую платформу для реализации проекта (желательно несколько вариантов со сравнениями, для выбора заказчиком).

2. Добавить основные дизайн элементы, фото, лого и текста о проекте для отображения на сайте (дизайн проект предоставит заказчик).

3. Функционал: регистрация админов для добавления и редактирования контента на сайте

4. Карта со списком предприятий -РФ. Создать дата базу (на любой подходящей платформе), перенести имеющийся список в дата-базу и связать ее с сайтом.

5. Новости. (ссылки на сторонние ресурсы, но в дальнейшем понадобиться функционал для создания и редактирования статей на сайте).

6. Полезные приложения (ссылки на сторонние ресурсы).

Более подробное ТЗ в приложении

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