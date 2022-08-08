Создание MVP для проекта маркетплейса услуг по металлообработке для частного малого и среднего бизнеса.

1-й этап работы над бэта версией системы (требования к MVP):

1. Выбрать подходящую платформу для реализации проекта (желательно несколько вариантов со сравнениями, для выбора заказчиком).

2. Добавить основные дизайн элементы, фото, лого и текста о проекте для отображения на сайте (дизайн проект предоставит заказчик).

3. Функционал: регистрация админов для добавления и редактирования контента на сайте

4. Карта со списком предприятий -РФ. Создать дата базу (на любой подходящей платформе), перенести имеющийся список в дата-базу и связать ее с сайтом.

5. Новости. (ссылки на сторонние ресурсы, но в дальнейшем понадобиться функционал для создания и редактирования статей на сайте).

6. Полезные приложения (ссылки на сторонние ресурсы).

Более подробное ТЗ в приложении