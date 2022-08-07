Код для Tilda

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Закрыт2 заявки477 просмотров

Нужно разработать код для tilda, который будет выравнивать текст по ширине ( как в ворде)

Главное, чтобы код работал только на Пк и с выбранным текстом через Css класс

Есть код, но он не подходит, можно его взять за основу

CSSTilda
3 года назад
AlexanderShilo
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