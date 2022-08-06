Найти и удалить вредоносный код на WordPress

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок1271 просмотр

На сайте появились незнакомые файлы и перестало впускать в админку.

Нужно устранить вирус и восстановить доступ к админке.

Указывайте примерную стоимость и сроки, а также свой телеграм для более оперативной связи.

WordPress
3 года назад
zhelezzzno
Вадим 
71 год
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
27 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Алексей
 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
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Константин
 
41 год
17 лет в сервисе
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год назад
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Валентин
 
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Был
7 месяцев назад
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3 года назад
Виктор
 
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14 минут назад
129 отзывов
3 года назад
Кристина
 
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3 года назад
3 года назад
Сергей
 
37 лет
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24 минуты назад
320 отзывов(-1)
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2 месяца назад
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Никита
 
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2 года назад
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