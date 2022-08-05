Vk недавно поменял вёрстку, такое решение, как это https://github.com/ivastly/vk-auth например, не работает. Возможно у кого-то уже есть готовое решение. Предлагайте варианты. Желательно только на php. Цель - ходить с помощью скрипта php по сайту как авторизованный пользователь, для парсинга. (скорее всего за это отвечает кука remixsid)