Подключить новый дизайн к уже имеющейся на сайте ЦМС

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка437 просмотров

Есть работающий сайт,﻿ для которого сверстали новый дизайн пока только для двух страниц, главной﻿ и одной﻿ внутренней. Файлы главной в старом варианте и в новом варианте - прилагаю.

Задача для программиста php:

1. Подключить новый дизайн на главной странице к уже имеющейся на сайте самописной ЦМС. ЦМС используется только для вывода записей Блога и законов. Все остальные страницы сайта - статичный html, у ЦМС не подключены и не будут подключаться. Будет две языковые версии сайта. Записи Блога должны дублироваться на обеих версиях.

2. Подключить новый дизайн к одной внутренней странице. ЦМС к ней не будет подключаться.

Так как новый дизайн сделан со своими папками, то надо корректно перенести новые файлы в старый сайт и совместить их содержание со старыми файлами или, как вариант,  новые папки для нового дизайна - просто переназвать.

Подключение нового дизайна не должно привести к снижению PageSpeed Insights, который сейчас на новом дизайне равен 100.

Требования к исполнителю:

- Достаточные знания и навыки в php, htlm, css, js

- Наличие в онлайн выполненных вами многостраничных сайтов с цмс

- возможность общения голосом по моб связи или по мессенджерам.

Прошу предлагать:

- Подход к реализации задачи.

- Сроки реализации

- Стоимость.

Готов ответить на уточняющие вопросы.

Расчет: или гривнами на карту или в ЮMoney только после реализации задания.

CSSHTMLJavaScriptPHP
3 года назад
IgorKon
Ігор 
65 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Богуслав
 
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва(-1)
3 года назад

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