Cистема добавления идей, где пользователи могут комментировать и голосовать

Подробности :

1. Пользователь может искать существующие идеи

2. Пользователь может добавить описание и опубликовать свою идею

3. Идеи получают голоса от зарегистрированных пользователей +1 за раз

4. Пользователи могут использовать 10 голосов в месяц, срок действия неиспользованных голосов истекает

5. Идеи могут быть отсортированы по количеству голосов (Лучшие идеи) и дате публикации (Новые идеи)

6. Идеи могут иметь следующий статус: Open, Planned, In Progress, Completed. Администратор может изменить статус идей (Admin и User уже существуют).

7. Глобальная статистика; Все предложения (All Suggestions), Planned, In Progress, Completed

8. Статистика пользователей; Available votes, Used votes(total), Purchased votes.

9. Комментарии уже существуют и не нужны.

Похожую систему можно увидеть здесь: https://clickup.canny.io/feature-requests

Дизайн здесь: https://www.figma.com/file/N2e3OUi4L4W0jFxR75u6fO/Suggestions?node-id=0%3A1

Hаш сайт: psychurch.org

У нас есть front-end разработчик, но я открыт для оценок, наш фронт VUE.js