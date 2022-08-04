Ищу опытного разработчика PHP Symfony

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок110 просмотров

Cистема добавления идей, где пользователи могут комментировать и голосовать

Подробности :

1. Пользователь может искать существующие идеи

2. Пользователь может добавить описание и опубликовать свою идею

3. Идеи получают голоса от зарегистрированных пользователей +1 за раз

4. Пользователи могут использовать 10 голосов в месяц, срок действия неиспользованных голосов истекает

5. Идеи могут быть отсортированы по количеству голосов (Лучшие идеи) и дате публикации (Новые идеи)

6. Идеи могут иметь следующий статус: Open, Planned, In Progress, Completed. Администратор может изменить статус идей (Admin и User уже существуют).

7. Глобальная статистика; Все предложения (All Suggestions), Planned, In Progress, Completed

8. Статистика пользователей; Available votes, Used votes(total), Purchased votes.

9. Комментарии уже существуют и не нужны.

Похожую систему можно увидеть здесь: https://clickup.canny.io/feature-requests

Дизайн здесь: https://www.figma.com/file/N2e3OUi4L4W0jFxR75u6fO/Suggestions?node-id=0%3A1

Hаш сайт: psychurch.org

У нас есть front-end разработчик, но я открыт для оценок, наш фронт VUE.js

Node.jsPHPSymfonyVue.js
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Ohmnitude
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