Настройка редиректов на сайте PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок348 просмотров

Нужно написать калкулятор,который в зависимости от полученного результата будет редиректить

PHP
3 года назад
guest_16596129204699
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 часа назад
3 года назад
$50
2 дня
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Все отлично,закончили заказ раньше срока!
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Astamyr
Игорь 
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