Маркетолог (админ) размещает на сайте свои работы: фото и тексты постов. Предлагает услуги по ведению страниц в соц, сетях. Можно заказать услугу, оставив свой контакт. Появляется сообщение, что с клиентом свяжутся.

Работы сгруппированы по видам деятельности клиентов(кафе, СПА, косметология и т.д.)

Он может эти работы, как и виды деятельности добавлять , редактировать и удалять.

Ведет базу клиентов.

Входя на страницу определенного клиента, видит базу картинок по данному виду деятельности, ведет календарь (дату и время) размещения той или иной картинки или текста (поста) из имеющихся в базе. Может в назначенное время отправлять фото или пост клиенту. При этом ведется счетчик отправленных картинок и постов для рейтинга.

Клиент (пользователь) также может входить на свою страницу и сам выбирать из предложенных картинок, и отправлять на свою страницу соц сети.

Язык программирования: C#, JS, HTML,CSS, MS SQL

Необходима программа с доступным Кодом