Требуется амбициозный специалист для работы над проектом с использованием Node.js и Nest.JS. Знание Gitlab, API, Docker Compose, CI/CD и WebSocket обязательно. Опыт работы с базами данных и умение оптимизировать запросы приветствуются. Возможность долгосрочного сотрудничества и бонусы за качественную работу.
Web-приложение для работы маркетолога
Маркетолог (админ) размещает на сайте свои работы: фото и тексты постов. Предлагает услуги по ведению страниц в соц, сетях. Можно заказать услугу, оставив свой контакт. Появляется сообщение, что с клиентом свяжутся.
Работы сгруппированы по видам деятельности клиентов(кафе, СПА, косметология и т.д.)
Он может эти работы, как и виды деятельности добавлять , редактировать и удалять.
Ведет базу клиентов.
Входя на страницу определенного клиента, видит базу картинок по данному виду деятельности, ведет календарь (дату и время) размещения той или иной картинки или текста (поста) из имеющихся в базе. Может в назначенное время отправлять фото или пост клиенту. При этом ведется счетчик отправленных картинок и постов для рейтинга.
Клиент (пользователь) также может входить на свою страницу и сам выбирать из предложенных картинок, и отправлять на свою страницу соц сети.
Язык программирования: C#, JS, HTML,CSS, MS SQL
Необходима программа с доступным Кодом
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