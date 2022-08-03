Конструктор GIF картинок

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки546 просмотров

Добрый день. Необходимо сделать функционал конструктора GIF картинок.

Сайт должен позволять конструировать статичные и анимированные открытки ( gif) под разные инфоповоды, праздники) с разным текстом, разными картинками и разными айдентиками.

Упрощенный пример работы: https://onlinegiftools.com/add-text-to-gif

Всего будет 2 варианта, со своего компьютера и выбор из шаблонов (как тут https://preview.codecanyon.net/item/pixie-image-editor/full_screen_preview/10721475?_ga=2.116717574.1236599746.1659528229-1965840877.1651073770 ).

Сгенерированную гифку с текстом нужно отправлять в Whatsapp. Есть ли техническая возможность отправлять ее, чтобы была возможность сразу ее воспроизвести в вотсапп? Если нет, предусмотреть возможность сохранить ее.

3 года назад
kznmarat
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