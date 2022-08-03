Требуется доработка готовой верстки на React или создание нового проекта с нуля. Необходимо связать верстку с бэкендом, API будет предоставлено для интеграции. Фрилансеры, обладающие опытом в React и веб-программировании, будут предпочтительны.
Приложение с БД MySQL , Бэк php/ Ethereum JSON-RPC
1. Установить библиотеку https://github.com/phphleb/hleb/ используя composer.2. Переделать заглавную страницу и вывести на ней следующую информацию.3. Для работы с криптой необходимо будет изучить Ethereum JSON-RPC, но сейчас достаточно реализовать простое API (два параметра, один запрос), основанное на стандарте https://www.jsonrpc.org/specification Первый отображает текущее время в формате MySQL DateTime, второй текущее время в миллисекундах UNIX Time. Реализацию придумать самому (caмой), включая названия этих методов.
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