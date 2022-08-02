Нужно написать чекер аккаунтов на Валид по базе login:password, сайта http://southwest.com с парсингом количества поинтов , на пост гет

запросах, использование прокси, много поток, перечек аккаунтов которые

не прошли чек из за прокси.

Сложность в том что токен при авторизации приходит с js запросов откуда-то.

Прежде чем как мне писать - ознакомтесь с сервисом, сможете ли вы вытянуть токен - основная проблема