Либо починить кнопку, либо сделать автообновление при изменении количества товаров в корзине.

Работа будет происходить по удаленке через анидеск.

Работа считается выполненной после проверки работоспособности обновления количества товаров в корзине путем создания нескольких заказов и изменения количества в корзине.

После обнаружения проблемы показать и рассказать что именно стало причиной этой проблемы и показать каким образом ее решили(какой код исправили/заменили/переписали и где).

Уточняйте вопросы в комментариях.