Есть проект - сайт по подбору персонала, находится на состоянии подходящем к MVP.

Нужен программист, который сможет совместно с действующим программистом доработать сайт на диафане/php

Довольно большая часть функционала еще не реализована или реализована частично. Есть действующий прогер который в одиночку все не успевает сделать, но объяснит всю систему и структуру сайта и ответит на все вопросы. Работаем через Git. Если есть хорошие навыки в верстке, то будет отдельный плюс, если нет, то отдельно найдем верстальщика.

Ссылка на прототип проекта: https://smiall.ru

Оплата по договоренности. Готовы рассмотреть различные варианты.

Любые вопросы отвечу, желательно оставить контакты для связи в телеграмм.