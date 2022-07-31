Требуется внести правки в сайт, созданный на конструкторе Google Sites. Также необходимо настроить редирект через панель управления доменом isp manager на REG.RU. Укажите, какие именно изменения ожидаются в содержании сайта.
Доработать сайт на diafan/PHP
Есть проект - сайт по подбору персонала, находится на состоянии подходящем к MVP.
Нужен программист, который сможет совместно с действующим программистом доработать сайт на диафане/php
Довольно большая часть функционала еще не реализована или реализована частично. Есть действующий прогер который в одиночку все не успевает сделать, но объяснит всю систему и структуру сайта и ответит на все вопросы. Работаем через Git. Если есть хорошие навыки в верстке, то будет отдельный плюс, если нет, то отдельно найдем верстальщика.
Ссылка на прототип проекта: https://smiall.ru
Оплата по договоренности. Готовы рассмотреть различные варианты.
Любые вопросы отвечу, желательно оставить контакты для связи в телеграмм.
Заявки фрилансеров
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