Доработка на фреймворке Yii2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки618 просмотров

Здравствуйте. Пишите у кого есть опыт работы с данным фреймворком.

Yii
3 года назад
guest_1524056544188
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
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3 года назад
Екатерина
 
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4 дня назад
7 отзывов
3 года назад