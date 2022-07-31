Додати тег до лінку (вордпресс)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки438 просмотров

На сайті (вордпрес), додати до лінку одного з скрипта доп тег.

Зараз так

скрін https://imgur.com/a35KJGU

щоб стало так

Ссилка формується тут https://imgur.com/QrH7WMF

у файлі https://imgur.com/n9qhEdt

Чекаю ваші ставки. 

WordPress
3 года назад
nizimov-andrei
Андрей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
3 года назад
Тарас
 
46 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Александр
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Создание программы в веб интерфейсе

    $1500

    Необходимо разработать программу в веб-интерфейсе с полным набором функций. Язык программирования не имеет значения. Бюджет обсуждаем. Изучите предоставленную программу и откликнитесь, если можете реализовать проект.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужна посадка верстки на ларавелл

    Требуется посадка готовой верстки на Laravel с программированием функционала сайта. Необходимо обеспечить корректную интеграцию и работоспособность всех элементов. Подробности обсуждаются в личных сообщениях.

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать приватный виджет amoCRM

    $12

    Требуется разработать приватный виджет для amoCRM, который добавляет кнопку в карточке сделки. При нажатии на кнопку через API v4 извлекаются названия и количество товаров и отображаются в модальном окне. Виджет должен использовать нативные шаблоны amoCRM для генерации интерфейса и выполнять запросы на backend для получения данных о товарах с авторизацией через oAuth.

    AmoCRM
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать веб-сайта + реализовать автоматическую отправку стим гифтов

    Требуется разработка веб-сайта для автоматической отправки стим гифтов и пополнения. Проект должен включать проверку уникального кода, взаимодействие с Digiseller и автопополнение Steam. Приоритет отдается ИТ-компаниям, бюджет от 300000 до 500000 рублей, сроки исполнения — как можно быстрее.

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка образовательной платформы на Laravel

    Требуется программист на Laravel для доработки образовательной платформы типа маркетплейса. Основная задача — интеграция платформы с внешними сервисами через API. Техническое задание предоставляется по запросу.

    Laravel
    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка новых функций в сервис на Yii2

    Необходимо разработать новые функции для сервиса 'Панели Поставщиков', включая проверку товарных дубликатов, отправку на перепроверку и добавление функции полного возврата. Опытный разработчик, умеющий работать с Git и соблюдающий стандарт кодирования PSR, будет необходим для выполнения задач. Полное ТЗ с иллюстрациями прикреплено.

    GitPHPYii
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Обменник криптовалют

    Необходимо разработать максимально простой обменник криптовалют с функцией регистрации пользователей. Обмен осуществляется только крипта на крипту, без банковских операций. Пример будет предоставлен для понимания требований.

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настройка модуля СДЭК для OpenCart 2.3

    $15

    Требуется помощь в настройке модуля СДЭК для OpenCart 2.3. Необходимо правильно настроить вывод информации в процессе оформления заказа. Ожидаются предложения от специалистов в веб-программировании с опытом работы с данной платформой.

    Opencart
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Задача по php - wordpress

    Требуется разработать функционал для WordPress: сортировка постов по числу отзывов, определение минимальной и максимальной цены из таксономии, а также подсчет количества отображаемых карточек с учетом фильтров. Все задачи должны быть реализованы с учетом стандартов кодирования PHP.

    PHPWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад