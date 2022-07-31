Доработка образовательной платформы на Laravel

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт16 заявок650 просмотров

Ищем программиста на laravel для разовой работы или на постоянной основе. Мы занимаемся разработкой образовательной платформы по типу маркетплейса. Сейчас стоят задачи интеграция платформы по API со сторонними сервисами. ТЗ отправляю по запросу. 

Laravel
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