Требуется провести правки на фронте и бэке сайта, разработанного на WordPress. Необходимо оценить сроки и стоимость выполнения задачи. Ссылка на ТЗ предоставлена.
Доработка образовательной платформы на Laravel
Ищем программиста на laravel для разовой работы или на постоянной основе. Мы занимаемся разработкой образовательной платформы по типу маркетплейса. Сейчас стоят задачи интеграция платформы по API со сторонними сервисами. ТЗ отправляю по запросу.
Заявки фрилансеров
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