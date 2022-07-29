Сделать несколько страниц на ларавелл

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки504 просмотра

Разработка и запуск страниц Сайта (в том числе мобильной версии): Home, Job, Property, Service, Armenian Business Community, Useful information,это несколько страниц из полноценного сайта,если все будет хорошо то дам разработку под ключ ,верстка полностью готова

3 года назад
guest_16562686775151
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
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Богуслав
 
44 года
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3 года назад
Руслан
 
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Был
3 года назад
3 года назад

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