Необходимо разместить тег Google на сайте для отслеживания конверсий. Работа предполагает интеграцию с WordPress. Ожидается качественная реализация без ошибок.
Подключить сбер эквайринг на сайт.
Необходимо подключить сбер эквайринг на сайт, собранный на фреймверк Yii. Api подключение
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