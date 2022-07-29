Подключить сбер эквайринг на сайт.

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Закрыт1 заявка413 просмотров

Необходимо подключить сбер эквайринг на сайт, собранный на фреймверк Yii. Api подключение

Yii
3 года назад
guest_16587426836396
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Богуслав
 
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва(-1)
3 года назад

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