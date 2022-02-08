Здравствуйте, пытаюсь установить репозиторий с githubu requests, клонирование сделал он есть, захожу в него лежит файл setup.py, уже прописывал cmod +x setup.py, но и так получаю ошибку! кто может помочь разобраться в этом заплачу! но нужно срочно! оставляйте свой тг. Опалата по факту