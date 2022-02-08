Необходимо реализовать возможность отправки писем из администраторской панели интернет-магазина. Проект на Yii2, требуется опытный разработчик с хорошими знаниями Git и соблюдением стандартов кодирования PSR. Полное техническое задание доступно для просмотра. Убедитесь, что вы можете работать с актуальными окружениями и миграциями.
Нужен знаток kali linux
Здравствуйте, пытаюсь установить репозиторий с githubu requests, клонирование сделал он есть, захожу в него лежит файл setup.py, уже прописывал cmod +x setup.py, но и так получаю ошибку! кто может помочь разобраться в этом заплачу! но нужно срочно! оставляйте свой тг. Опалата по факту
Заявки фрилансеров
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