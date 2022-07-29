Требуется разработать функционал назначения и отзыва ролей из администраторской панели для проекта на Yii2. Необходимо знание Git и соблюдение стандартов кода PSR. Полное ТЗ доступно в прикрепленном файле. Ищем опытного разработчика, способного работать с актуальными окружениями и миграциями.
Отправка писем с администраторской панели
Сейчас в интернет-магазине реализована автоматическая отправка писем при успешном заказе, или других событиях. Но ещё необходима возможность отправлять письма из администраторской панели. Полное ТЗ прикреплено в описании.
⭐ Пожалуйста, учтите:
- Проект размещен на GitHub. Нужно уметь пользоваться Git.
- Есть удобства для поднятия проекта: актуальные enviroments, миграции.
- Нужен опытный разработчик, который пишет чистый код по PSR и будет соблюдать CodeStyle проекта.
- Если есть вопросы — не стесняйтесь задавать
- Фреймворк: Yii2
- Полное ТЗ есть в файле, или можете посмотреть онлайн
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необхідно спарсити певний каталог з середнім рівнем захисту. Деталі завдання обговорюються. Після виконання можливі інші схожі завдання.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработать функционал для изменения цен на товары во всей категории или подкатегории на сайте, использующем систему NetCat. Необходимо реализовать возможность корректировки цен на заданный процент или долю процента. Ожидаются отклики от специалистов с опытом работы с данной платформой.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется оптимизация скорости сайта на платформе WordPress. Необходимы улучшения показателей LCP, FID и CLS. Текущие результаты: скорость на мобильных - 19, на ПК - 60. Цель - достичь идеальных значений 90-100. Опыт в аналогичных заданиях приветствуется.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать веб-приложение, аналогичное представленному примеру. Заказ включает создание функционала, схожего с имеющимся проектом. Обратите внимание на детали и особенности оригинала.Веб-программирование12 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо исправить ошибку в работе умного фильтра на сайте, когда фильтрация не работает в режиме слайдера. Фильтр адаптирован под шаблон, требуется разбор проблемы с изменениями на сайте. Основной код использует JavaScript. Оплата по факту или через электронные кошельки.Закрыт3 года назад
- $10
Требуется настройка модуля доставки СДЭК на платформе OpenCart 2.3. Необходимо заполнить все необходимые поля и обеспечить корректное отображение модуля на сайте. Идеально для тех, кто уже имеет опыт работы с подобными модулями.Закрыт3 года назад
- $70
Требуется внести правки в PDF файл страхового акта осмотра, генерируемый на Laravel. Также необходимо создать версию документа на казахском языке. Работа осуществляется через GitLab.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо реализовать сбор цен и параметров товаров с сайта superakb.ru для категории аккумуляторов. Требуется возможность еженедельного обновления цен и сохранения данных в файл. Приложен пример файла для ориентировки.Веб-программирование8 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется простой совет по установке файла m2crypto на Kali Linux. Подходящие рекомендации для новичков, желающих разобраться в установке пакетов и использовании системы.Закрыт3 года назад