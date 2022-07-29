Необходимо исправить ошибку в работе умного фильтра на сайте, когда фильтрация не работает в режиме слайдера. Фильтр адаптирован под шаблон, требуется разбор проблемы с изменениями на сайте. Основной код использует JavaScript. Оплата по факту или через электронные кошельки.