Отправка писем с администраторской панели

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка520 просмотров

Сейчас в интернет-магазине реализована автоматическая отправка писем при успешном заказе, или других событиях. Но ещё необходима возможность отправлять письма из администраторской панели. Полное ТЗ прикреплено в описании.

⭐ Пожалуйста, учтите:

  • Проект размещен на GitHub. Нужно уметь пользоваться Git.
  • Есть удобства для поднятия проекта: актуальные enviroments, миграции.
  • Нужен опытный разработчик, который пишет чистый код по PSR и будет соблюдать CodeStyle﻿ проекта.
  • Если есть вопросы — не стесняйтесь задавать
 Технические данные: #yii2 #php
GitPHPYii
3 года назад
sam_evp
27 лет
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад

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Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад