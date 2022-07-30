Требуется разработать функционал для изменения цен на товары во всей категории или подкатегории на сайте, использующем систему NetCat. Необходимо реализовать возможность корректировки цен на заданный процент или долю процента. Ожидаются отклики от специалистов с опытом работы с данной платформой.
Парсинг каталогу
Потрібно спарсити певний каталог. Рівень захисту середній. Детально при обговоренні.
Будуть й інші схожі завдання постійно.
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