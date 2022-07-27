Есть CRM PlanFix, есть желание анализировать качество и источники трафика, конверсию и другие показатели. Для этого нужно вывести данные из CRM в Google Data Studio в некий дашборд.

Если без интеграций или в любом виде это не получается сделать, то возможно есть смысл вывести из CRM сначала в Google Sheets, а из них подтянуть данные в Data Studio.

Если есть еще другие методы, чтоб избежать платных интеграций — готов рассмотреть любые варианты.

По задачам:

Необходимо выводить данные для продаж и маркетинга

По продажам выводить следующие показатели:

Количество звонков с разделением по менеджерам и по периодам 1 день, 1 неделя. 1 месяц. По умолчанию — текущий день.

Количество задач с разделением по менеджерам и по периодам 1 день, 1 неделя. 1 месяц. По умолчанию — текущий день.

Проведенное время в разговоре по каждому менеджеру и по периодам 1 день, 1 неделя. 1 месяц. По умолчанию — текущий день.

Среднее время обработки заявки и обработки задачи с разделением по менеджерам (по периодам 1 день, 1 неделя. 1 месяц. По умолчанию — за 1 день)

Процент конверсии по сделкам на каждом этапе

Отображать план продаж по месяцам и текущее выполнение плана

Отображать количество лидов в работе и этап на котором они находятся

LTV в карточке клиента — подсчет суммы сделок по конкретного клиенту по формуле: LTV= средняя стоимость заказа*средняя частота повторных Заказов за период*средняя продолжительность работы с клиентом от даты создания до даты завершения последнего заказа.

По маркетингу выводить такие показатели:

Количество всех заявок и сколько качественных лидов из них (Подсчет всех сделок в определенных этапах) за период 1 неделя, 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 12 месяцев.

Процент заявок, которые конвертировались в продажу (продажей считается этап “получена предоплата”). Необходимо реализовать отображать данные с разделением по каналам трафика за период 1 неделя, 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 12 месяцев.

В идеале, если вместо фиксированных периодов можно выбирать переменное значение, как по календарю разные периоды.