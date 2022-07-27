Выввести значения из CRM PlanFix в Google Sheets или Data Studio

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка463 просмотра

Есть CRM PlanFix, есть желание анализировать качество и источники трафика, конверсию и другие показатели. Для этого нужно вывести данные из CRM в Google Data Studio в некий дашборд.

Если без интеграций или в любом виде это не получается сделать, то возможно есть смысл вывести из CRM сначала в Google Sheets, а из них подтянуть данные в Data Studio.

Если есть еще другие методы, чтоб избежать платных интеграций — готов рассмотреть любые варианты.

По задачам:

Необходимо выводить данные для продаж и маркетинга

По продажам выводить следующие показатели:

  • Количество звонков с разделением по менеджерам и по периодам 1 день, 1 неделя. 1 месяц. По умолчанию — текущий день.
  • Количество задач с разделением по менеджерам и по периодам 1 день, 1 неделя. 1 месяц. По умолчанию — текущий день.
  • Проведенное время в разговоре по каждому менеджеру и по периодам 1 день, 1 неделя. 1 месяц. По умолчанию — текущий день.
  • Среднее время обработки заявки и обработки задачи с разделением по менеджерам (по периодам 1 день, 1 неделя. 1 месяц. По умолчанию — за 1 день)
  • Процент конверсии по сделкам на каждом этапе
  • Отображать план продаж по месяцам и текущее выполнение плана
  • Отображать количество лидов в работе и этап на котором они находятся
  • LTV в карточке клиента — подсчет суммы сделок по конкретного клиенту по формуле: LTV= средняя стоимость заказа*средняя частота повторных Заказов за период*средняя продолжительность работы с клиентом от даты создания до даты завершения последнего заказа.
По маркетингу выводить такие показатели:

  • Количество всех заявок и сколько качественных лидов из них (Подсчет всех сделок в определенных этапах) за период 1 неделя, 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 12 месяцев.
  • Процент заявок, которые конвертировались в продажу (продажей считается этап “получена предоплата”). Необходимо реализовать отображать данные с разделением по каналам трафика за период 1 неделя, 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 12 месяцев.
В идеале, если вместо фиксированных периодов можно выбирать переменное значение, как по календарю разные периоды.
3 года назад
hrwortex
29 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад

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