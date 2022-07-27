Ищем специалиста по веб-программированию с опытом работы с EU или азиатскими платежными системами. Необходимо обсудить детали и получить рекомендации по выбору платежной системы для интернет-магазина с эквайрингом card to card. Помощь с регистрацией при необходимости.
Выввести значения из CRM PlanFix в Google Sheets или Data Studio
Есть CRM PlanFix, есть желание анализировать качество и источники трафика, конверсию и другие показатели. Для этого нужно вывести данные из CRM в Google Data Studio в некий дашборд.
Если без интеграций или в любом виде это не получается сделать, то возможно есть смысл вывести из CRM сначала в Google Sheets, а из них подтянуть данные в Data Studio.
Если есть еще другие методы, чтоб избежать платных интеграций — готов рассмотреть любые варианты.
По задачам:
Необходимо выводить данные для продаж и маркетинга
По продажам выводить следующие показатели:
- Количество звонков с разделением по менеджерам и по периодам 1 день, 1 неделя. 1 месяц. По умолчанию — текущий день.
- Количество задач с разделением по менеджерам и по периодам 1 день, 1 неделя. 1 месяц. По умолчанию — текущий день.
- Проведенное время в разговоре по каждому менеджеру и по периодам 1 день, 1 неделя. 1 месяц. По умолчанию — текущий день.
- Среднее время обработки заявки и обработки задачи с разделением по менеджерам (по периодам 1 день, 1 неделя. 1 месяц. По умолчанию — за 1 день)
- Процент конверсии по сделкам на каждом этапе
- Отображать план продаж по месяцам и текущее выполнение плана
- Отображать количество лидов в работе и этап на котором они находятся
- LTV в карточке клиента — подсчет суммы сделок по конкретного клиенту по формуле: LTV= средняя стоимость заказа*средняя частота повторных Заказов за период*средняя продолжительность работы с клиентом от даты создания до даты завершения последнего заказа.
- Количество всех заявок и сколько качественных лидов из них (Подсчет всех сделок в определенных этапах) за период 1 неделя, 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 12 месяцев.
- Процент заявок, которые конвертировались в продажу (продажей считается этап “получена предоплата”). Необходимо реализовать отображать данные с разделением по каналам трафика за период 1 неделя, 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 12 месяцев.
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