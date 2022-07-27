Интегрировать битрикс 24 с IIKO.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок357 просмотров

нужно интегрировать битрикс 24 с программой IIKO.

Подробное тз дам по запросу.

Будет синхронизироваться

1. клиенты,

2. сделки/заказы

3. Продукты

3 года назад
sasha_gb
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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