Доработать каталог на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки913 просмотров

Здравствуйте, ТЗ прилагается ниже. Пишите у кого есть опыт подобной работы и сможет помочь, ну и за какие цену и сроки.

WordPress
3 года назад
guest_1524056544188
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Алина
 
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3 года назад

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