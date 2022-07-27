Необходимо исправить ошибку в шаблоне OpenCart, возникающую при регистрации клиента на английском языке. После нажатия финальной кнопки данные из заполненных полей не передаются в базу данных. Установлен дополнительный скрипт Gtranslate.io, который, хотя и работает, вызывает данную проблему. Требуется найти и устранить причину ошибки.