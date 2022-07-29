Требуются изменения на сайте, разработанном на Тильде, с использованием Zero-блоков. Необходимо реализовать сайдбар и внести правки согласно техническому заданию. Доступы и материалы будут предоставлены. Ожидаем предложения по цене и сроки выполнения до конца недели.