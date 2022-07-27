Не работает форма обратной связи

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок415 просмотров

Добрый день! 

Есть сайт лендинг и на нем не работает форма обратной связи.

Перестала реагировать неожиданно, все работало и сейчас письма с нее не приходят. 

3 года назад
Vikukusik
Виктория 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

adamdev
Адам 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$15
1 день
Escrow
Все отлично! Оперативно выполнил работу от которой отказались 4 исполнителя. Работал без предоплаты, что очень важно для меня, так как задача была сложной для многих. Рекомендую и буду обращаться в дальнейшем!
Благодарю за предоставленную работу. Виктория своевременно реагирует на сообщения, доступно объясняет суть проблемы, по окончанию работу сразу получил оплату.

Заявки фрилансеров

Артём
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
adamdev
Адам 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Атай
 
26 лет
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Был
2 года назад
33 отзыва
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Владислав
 
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Павел
 
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Олег
 
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Илья
 
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4 года в сервисе
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месяц назад
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