Нужно внести на сайт правки согласно ТЗ: https://disk.yandex.ru/i/mjg5Crm40h_Ecw (Яндекс, к сожалению, некорректно работает с ссылками, так что если при клике - "Файл не найден", просто скопируйте ссылку вручную).

У вас должны быть хорошие знания Zero-блоков, так как в составе задач есть реализация сайдбара, в стандартных блоках его в таком виде сделать точно не получится.

Работаем только по БС. Доступы и все материалы (изображения для категорий) предоставим, на вопросы ответим.

По цене - ориентируемся на ваши предложения, по сроку - до конца этой недели, чем быстрее, тем лучше.

Спасибо!