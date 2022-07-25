Внести изменения на сайт на Тильде (Zero-блоки)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки408 просмотров

Нужно внести на сайт правки согласно ТЗ: https://disk.yandex.ru/i/mjg5Crm40h_Ecw (Яндекс, к сожалению, некорректно работает с ссылками, так что если при клике - "Файл не найден", просто скопируйте ссылку вручную).

У вас должны быть хорошие знания Zero-блоков, так как в составе задач есть реализация сайдбара, в стандартных блоках его в таком виде сделать точно не получится.

Работаем только по БС. Доступы и все материалы (изображения для категорий) предоставим, на вопросы ответим.

По цене - ориентируемся на ваши предложения, по сроку - до конца этой недели, чем быстрее, тем лучше.

Спасибо!

Tilda
3 года назад
s_mordvincev
Станислав 
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