Сайт на CMS Joomla! 3.9

Проблема в том, что на многих страницах выводятся title и description от родительской страницы и в итоге на многих страницах он одинаковый, нужно сделать чтобы выводился как полагается, со своим title и description

Необходимо, чтобы выводился как полагается, со своим title и description начало текста.

Так же нужна возможность заполнять на таких страницах метатеги вручную, включая keywords.

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