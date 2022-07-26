Проблема с мета-тегами CMS Joomla! 3.9

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка270 просмотров

Сайт на CMS Joomla! 3.9

Проблема в том, что на многих страницах выводятся title и description от родительской страницы и в итоге на многих страницах он одинаковый, нужно сделать чтобы выводился как полагается, со своим title и description

Необходимо, чтобы выводился как полагается, со своим title и description начало текста.

Так же нужна возможность заполнять на таких страницах метатеги вручную, включая keywords.

Указывайте свой телеграм или пишите в личку.

Joomla
3 года назад
zhelezzzno
Вадим 
71 год
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
27 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

igor-green
Игорь 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
9 дней назад
3 года назад
$18
1 день
Escrow
Один из самых компетентных специалистов , которых я здесь встречал. Достаточно быстро выполнил поставленные задачи и проконсультировал. Буду и далее обращаться к этому программисту. Спасибо за отличный результат.
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Заявки фрилансеров

igor-green
Игорь 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
9 дней назад
3 года назад

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