Необходимо разработать решение для выгрузки размещённых постов из ВКонтакте на сайт с использованием API. Ищем фрилансера, способного предложить эффективный способ интеграции данных. Обратите внимание на технические требования и возможности API ВКонтакте.
Улучшить скорость загрузки, доработать сайт согласно аудита
Необходимо исправить ошибки и доработать сайт согласно аудита https://docs.google.com/document/d/1GVyKCadcseQ-ytaZF4X-3E6RSTCDTRDHMPY7lz1laUQ/edit?usp=sharing
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