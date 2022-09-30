Необходимо доработать HTML форму для фильтрации входящих данных, включая проверку валидности телефонного номера и Telegram. При наличии ошибок следует подсветить их под соответствующими полями ввода. Фильтрация должна быть реализована как в HTML, так и на серверной части с использованием PHP. Оплата производится после выполнения задачи.