Необходимо исправить ошибки и доработать сайт согласно аудита https://docs.google.com/document/d/1GVyKCadcseQ-ytaZF4X-3E6RSTCDTRDHMPY7lz1laUQ/edit?usp=sharing
- Веб-программирование1 исполнительЗавершенгод назад
Для [url=https://veha.ua/]сайта [/url]необходимо обновить дизайн, а также содержимое ~20 страниц (заменить фото, удалить неактуальную информацию и т п - есть ТЗ) + добавить страницы в раздел Услуги ~50 страниц-клонов.Сейчас сайт похож на шаблон. Задача - ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт2 года назад
Добавить 10 положительных отзывов в Гугле (5 без комментариев, 5 с комментариями). Текст есть.Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт2 года назад
Для рекламы в ФБ необходимо найти и спарсить качественную аудиторию. Ниша - сфера строительства в основных городах Украины. Есть портрет ЦА на основании выполненных заказов.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать фирменный стиль для компании, работающей в сфере строительства - [url=https://veha.ua/]сайт[/url] . Есть цветовые решения, логотип, шрифты. Состав работ: - брендбук - визитка - коммерческое предложение - элементы стиля для добавления на сайт (сейчас сайт выглядит как шаблон) Основные акценты при ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен2 года назад
Реконструировать сайт [url=https://www.veha.ua]ссылка[/url]. Есть подробное структурированное ТЗ Основные задачи: - обновить информацию на текущих (~20шт) страницах (в основном замена фото, корректировка текста, удаление неактуальных блоков) - создать новые страницы (~50шт - клоны существующих страниц раздела Услуги с небольшими отличиями), прописать тайтл ...Сайты «под ключ»5 заявокЗавершен2 года назад
Необходимо сделать аудит РК (анализ ключевых слов, текстов, структуры и т.д.) с дальнейшим внедрением рекомендаций. Далее регулярно сопровождать и оптимизировать. Т.е. задача максимально повысить эффективность.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен3 года назад
Перенос выполнить согласно правил SEO (настроить постраничный редирект 301, проверить внутренние ссылки на новой сайте, заменить или сформировать адрес xml в роботсе на новую и т. д.). Корпоративный сайт. Около 50 страниц.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
- $700
45 страницСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад