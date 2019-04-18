construct

Денис Иванов construct

 
41 годУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$405
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Sharowsky
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$175
10 баллов
2 года назад
Фирменный стиль - брендбук, визитка, КП (строительство)
Было комфортно и приятно работать над данной задачей. Хочу отметить высокое качество коммуникации и профессиональный подход к постановке задачи. Уверен, что дальнейшее сотрудничество будет строиться на взаимовыгодной основе. Желаю динамического развития и успехов проекту. Рекомендую всем работать с Денисом
Сергей быстро вник в задачу, уловил суть и подготовил замечательные креативы. В процессе работы спокойно и оперативно вносил мои правки, при этом также предоставлял рекомендации со своей стороны. Результатом доволен, сотрудничаем дальше. Рекомендую Сергея как профи в своем деле. Отличный результат и легкая коммуникация.
Ответный отзыв
PROMOagent
Ирина 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
день назад
$250
10 баллов
3 года назад
Аудит РК и внедрение рекомендаций, регулярная оптимизация
Денис, спасибо за отзыв и приятное сотрудничество в т.ч. от Оксаны, аккаунт-менеджера проекта. Продолжаем работу. Рекомендую заказчика!
Пишу отзыв спустя год сотрудничества. Все на высшем уровне. Результат - увеличение продаж. Рекомендую как порядочного, ответственного и профессионального исполнителя. Продолжаем работать дальше.
Ответный отзыв
truebusinessboss
Николай Валуев 
50 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Перенести сайт с .com.ua на .ua
Спасибо большое за сотрудничество! Обращайтесь по любым вопросам!
Работа выполнена оперативно и качественно. В процессе возникла заминка со стороны хостинга и Николай этот вопрос решил самостоятельно, пообщавшись с ними напрямую. Рекомендую Николая как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
denilaas
Денис 
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$700
10 баллов
5 лет назад
Создать корпоративный сайт
Было предоставил максимально документированное задание! Денис знал чего хотел и по этому было легко и приятно работать с ним. Вежлив в общении и своевременная оплата. Одним словом хороший человек и заказчик. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Денис настоящий профи с фундаментальным подходом. Вовлекся в проект и создал отличный сайт. Я применил множество его рекомендаций по ходу работы. Подтверждаю фанатичное отношение к мелочам и качеству. В таком режиме мы проработали на протяжении всего проекта. Денис спокойно внёс все мои правки. А их было предостаточно. Сотрудничеством доволен. Вторая очередь работ по сайту за Денисом ;)
Ответный отзыв