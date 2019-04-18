Денис настоящий профи с фундаментальным подходом. Вовлекся в проект и создал отличный сайт. Я применил множество его рекомендаций по ходу работы. Подтверждаю фанатичное отношение к мелочам и качеству. В таком режиме мы проработали на протяжении всего проекта. Денис спокойно внёс все мои правки. А их было предостаточно. Сотрудничеством доволен. Вторая очередь работ по сайту за Денисом ;)