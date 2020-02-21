Перенести сайт с .com.ua на .ua

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок265 просмотров
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Перенос выполнить согласно правил SEO (настроить постраничный редирект 301, проверить внутренние ссылки на новой сайте, заменить или сформировать адрес xml в роботсе на новую и т. д.). 

Корпоративный сайт. Около 50 страниц.

4 года назад
construct
41 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
truebusinessboss
Николай Валуев 
50 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$10
1 день
Работа выполнена оперативно и качественно. В процессе возникла заминка со стороны хостинга и Николай этот вопрос решил самостоятельно, пообщавшись с ними напрямую. Рекомендую Николая как ответственного исполнителя.
Спасибо большое за сотрудничество! Обращайтесь по любым вопросам!