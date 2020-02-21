Перенести сайт с .com.ua на .ua

внести небольшие изменения в действующий сайт WP ... www.ooonagval.ru изменить телефон, адрес и структуру компании
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перенос выполнить согласно правил SEO (настроить постраничный редирект 301, проверить внутренние ссылки на новой сайте, заменить или сформировать адрес xml в роботсе на новую и т. д.).
Корпоративный сайт. Около 50 страниц.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется специалист, имеющий опыт создания проектов в Adobe Muse, в том числе и макетов с гибкой шириной. Имеется фиксированный макет, который нужно сделать под все точки остановки. Для работы обязательно иметь дизайн-навыки, так как дизайна мобильной версии ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Установить новый шаблон Битрикс Малый бизнес с сохранением информацииЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, требуется внести правки на сайт на Битриксе. Детали при обсуждении с исполнителем.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать конструктор адресных табличек (пример https://azbukadekor.ru/catalog/tovary_dlya_doma/house_signs/ ) для сайта на WP вместо раздела https://igla.media/product-category/adresnye-tablichki/ шаблоны можно передрать или же взять с других сайтов итог чтоб был конструктор и по итогу выбора приходил заказ сформированного товара..Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Всем доброго времени суток! Необходим разработчик на OpenCart с углубленными знаниями системы, потому что допиливать функционал придется вручную (если есть готовые модули - тоже здорово). Основные моменты проекта следующие. - Есть сайт, сделан на 30%, сайт ...Закрыт4 года назад
Добрый день. Сайт на Joomla, там 27 форм сделанных на компоненте BaForms Есть CRM Битрикс 24, нужно создавать заявку (лид) в Битрикс 24 каждый раз когда отправляется данные из формы. ФОрмы все идентичные, данные только имя ...Закрыт4 года назад
- $35
Нужен фид RSS экспортирующий все активные товары из WocoomerceЗакрыт4 года назад
Нужно данный сайт http://bit.ly/37kfMfX перенести на Opencart 3 и сделать ряд правок по сайту которые согласуем огласите ваш бюджет и сроки Уважаемые фрилансеры от вас хотелось бы услышать ответ по след. вопросам Заранее говорю спасибо вам за ваш ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
ТЗ в приложенииСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад