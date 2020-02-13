Мобильная версия для сайта на Adobe Muse

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка192 просмотра
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Требуется специалист, имеющий опыт создания проектов в Adobe Muse, в том числе и макетов с гибкой шириной.

Имеется фиксированный макет, который нужно сделать под все точки остановки. 

Для работы обязательно иметь дизайн-навыки, так как дизайна мобильной версии у нас нет. 

В заявке отправьте пожалуйста как минимум 3 ссылки на ваши проекты, в которых вы делали мобильную версию в Adobe Muse.

4 года назад
artemmorozov
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад