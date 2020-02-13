Мобильная версия для сайта на Adobe Muse

Требуется специалист, имеющий опыт создания проектов в Adobe Muse, в том числе и макетов с гибкой шириной.

Имеется фиксированный макет, который нужно сделать под все точки остановки.

Для работы обязательно иметь дизайн-навыки, так как дизайна мобильной версии у нас нет.

В заявке отправьте пожалуйста как минимум 3 ссылки на ваши проекты, в которых вы делали мобильную версию в Adobe Muse.